Clínica de reabilitação é fechada pela polícia por maus-tratos a pacientes

A PCGO encerrou as atividades de uma clínica de reabilitação clandestina que torturava seus pacientes. Ao todo, setenta e cinco homens eram internos no espaço, e seis deles eram menores de idade. A maioria dos pacientes era formada por dependentes químicos, mas havia pessoas com problemas mentais.

