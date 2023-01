Cliente é condenado por injúria racial em restaurante de ex-master chefe

"Imagina uma pessoa que a troco de nada entra em um restaurante e começa a disparar vários insultos racistas, homofóbicos, machistas. E depois ainda começa a ligar para o restaurante e começa a me xingar sem parar. A troco de nada. Existe muita gente assim por aí e a gente precisa acabar com isso", disse Dario.

Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado, Dario diz que "deu tudo certo" no processo. Segundo ele, o homem seguiu com os ataques mesmo depois de ter saído do restaurante.

De acordo com Bresciani, o réu tentou fazer acordo para pagar um valor muito abaixo do que foi determinado pela Justiça.

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O chef Dario Costa informou neste sábado (28) que venceu o processo criminal que movia contra um cliente por injúria racial. O caso ocorreu em janeiro de 2020 no restaurante Madê Cozinha Autoral, em Santos (SP), que pertence ao ex-participante dos programas MasterChef e Mestre do Sabor. A sentença saiu em 28 de novembro de 2022, mas só agora o chef se manifestou sobre o caso.

