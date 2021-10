Cirurgião plástico é morto a tiros na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O médico Claudio Marsili, 64, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (19) na Barra da Tijuca, bairro de classe média alta na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o crime aconteceu na avenida Fernando Mattos, onde os agentes já encontraram Marsili sem vida.

Cirurgião plástico, ele tinha um consultório na avenida Antônio Lombardi, também na Barra. Segundo as redes sociais do médico, ele era membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e formado pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

O caso está sendo investigado pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital). Procurado, o delegado responsável disse que estão sendo feitas diligências e que não iria comentar as linhas de investigação.

Segundo informações do portal G1, o médico teria sido rendido após estacionar o carro. Apesar de ter dado o veículo, os criminosos teria atirado mesmo assim.

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, 22 idosos foram baleados neste ano na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, dos quais oito morreram.

Nas redes sociais de Marsili, internautas deixaram comentários lamentando a morte. "Meu Deus! Sem acreditar nisso! Meus sentimentos a família e amigos! Muito triste", escreveu um internauta.

Em nota, o Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro) afirmou estar consternado com a morte do médico.

"Ontem (18/10), nossa categoria profissional celebrou o Dia do Médico, com uma iluminação especial no Cristo Redentor por esta data, e é muito triste receber esta notícia e saber que estamos tão expostos à insegurança e à violência em nossa cidade", afirmou a instituição.

"O Cremerj se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor".