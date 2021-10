Círio de Nazaré leva milhares às ruas de Belém mesmo sem procissão oficial

O percurso é o inverso do realizado na manhã de domingo, e foi marcado por muitas pessoas sem máscaras no trajeto.

As celebrações da 229ª edição do Círio foram intensas nos últimos dias na capital paraense. Na sexta-feira (8), a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré percorreu ruas de Marituba e Ananindeua, na região metropolitana de Belém, logo após a missa solene na Basílica-Santuário, no início da manhã.

Um sobrevoo da imagem às 8h30 deste domingo levou a multidão às ruas, que se manteve até a realização do percurso do círio num sobrevoo, a partir das 11h.

Do alto de um helicóptero, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré abençoou os fiéis, no segundo ano seguido sem a maioria das procissões devido à pandemia. Só 1 das 12 romarias tradicionais foi realizada.

