Cinco veículos pegam fogo no centro de SP e fumaça atinge moradores de prédio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco veículos pegaram fogo na madrugada desta terça-feira (24) em um estacionamento na rua dos Gusmões, na Santa Efigênia, região central de São Paulo.

A fumaça provocada pelas chamas atingiu um prédio residencial localizado sobre o estacionamento, o que obrigou os cerca de 40 moradores a deixarem suas casas e ficarem na calçada enquanto o incêndio era combatido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos três pessoas precisaram receber atendimento médico após inalarem fumaça. Elas foram socorridas por profissionais do Samu, que também avaliaram outros moradores na calçada e em ambulâncias.

Sete equipes dos bombeiros foram deslocadas para o local para controlar o fogo.

Os moradores saíram de seus apartamentos de pijamas, com crianças e animais de estimação no colo. Vários são idosos. O incêndio destruiu completamente os carros e parte do estacionamento.

Também durante a madrugada, entre meia-noite e 6h30, os bombeiros receberam dez chamados para casos de fogo em vegetação. Na segunda-feira (23), foram, ao todo, 793 acionamentos desse tipo.

No domingo (22), um grande incêndio atingiu o Parque Estadual Juquery, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a prefeitura da cidade, as chamas devastaram mais da metade da área do parque.

O incêndio levou fuligem para diversas regiões da cidade, como o centro e bairros da zona norte e zona sul.

A Defesa Civil Estadual emitiu alertas de perigo de queimadas no estado. Os bloqueios atmosférico típicos dessa época do ano provocam aumento no número de focos de fogo e o surgimento de incêndios florestais e nas margens de rodovias.

No dia 4 de agosto, o fogo destruiu um galpão de tecidos no bairro do Bom Retiro, também na região central de São Paulo. As chamas provocaram o colapso da estrutura do imóvel e parte do telhado desmoronou.

No dia 29 de julho, um incêndio atingiu um depósito da Cinemateca Brasileira, na zona oeste de São Paulo. Cerca de 70 profissionais da corporação foram mobilizados.