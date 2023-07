Cinco trabalhadores caem em caixa d'água em construção no Tatuapé

De acordo com os bombeiros, 10 viaturas participaram do atendimento e o local passará por uma perícia para estabelecer as causas do acidente. A altura da queda ainda não foi informada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, os trabalhadores teriam inalado algum produto usado na construção do equipamento, passaram mal e caíram dentro da construção, que ainda não tem água.

