Cinco sinais de que o corpo dá para indicar que você está com anemia

“A anemia é muito subdiagnosticada”, explicou o hematologista Aaron Goodman em entrevista ao Insider. Nos estágios iniciais, é ignorado. Em alguns casos, a anemia é confundida com fadiga. No entanto, se a doença progride sem tratamento, pode agravar outros problemas de saúde, como insuficiência cardíaca, pois exige maior estresse no coração.

