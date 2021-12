Cinco rodovias federais seguem com interdições na Bahia

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - As chuvas que atingiram o centro-sul da Bahia desde a semana passada ainda deixam cinco estradas federais interditadas, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal). A situação é mais crítica no km 781 da BR-030, na altura do município de Dário Meira, onde a rodovia segue totalmente bloqueada após a pista ter cedido. Equipes do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) estão no local atuando para a desobstrução da estrada. Com pouco mais de 10 mil habitantes, a cidade de Dário Meira foi uma das mais atingidas pelas chuvas na Bahia. Casas ficaram submersas e moradores relatam um cenário de destruição. Há escassez de alimentos e medicamentos. A BR-101 é a rodovia com mais trechos interditados. São três pontos de bloqueio parciais. No km 406, altura de Ibirapitanga, parte da pista cedeu; no km 314, em Tancredo Neves, o acostamento desmoronou, assim como no km 351, altura de Teolândia. De quarta (29) para esta quinta (30), outros cinco trechos de rodovias que haviam sido afetados pelas chuvas foram liberados. Segundo a Defesa Civil da Bahia, houve 24 mortos em decorrência das chuvas no estado. Dos 141 municípios afetados pelos temporais, 132 se encontram em situação de emergência. Ao menos 434 pessoas foram feridas. A tragédia afetou 629.398 pessoas, das quais 53.934 precisaram deixar suas casas e outras 37.324 ficaram completamente desabrigadas. O governo baiano informou ser o mês mais chuvoso observado no estado desde 1989.

