Cinco erros mais comuns entre os homens durante o sexo

Mesmo que não queira algo mais sério, agir de forma fria ou distante depois do sexo não é um bom sinal. Podendo afetar negativamente no nível de satisfação da mulher.

Apressar as coisas é definitivamente um dos erros mais conhecidos. Homens cujo o único objetivo no sexo é a penetração, não sabem nada sobre relações sexuais. Então, aproveite o momento, as preliminares, carícias e beijos.

