Cinco capitais têm falta de vacinas contra Covid para primeira ou segunda dose

Com baixo estoque para terceira dose, Porto Alegre começou a vacinar moradores de Instituições de Longa Permanência para Idosos com a nova dose durante o fim de semana.

As prefeituras de Cuiabá, Manaus, Natal, João Pessoa e Porto Velho ainda aguardam que o Ministério da Saúde entregue as vacinas para começar esse processo.

Em Curitiba, faltam imunizantes para primeira dose. A prefeitura segue com o calendário de vacinação aberto apenas para gestantes e lactantes a partir de 12 anos. Toda a população adulta já foi chamada, mas ainda falta vacinar os adolescentes com a primeira dose na capital paranaense.

A situação é parecida no Rio de Janeiro. A prefeitura informou que o seu estoque de AstraZeneca está no fim, com algumas unidades já desabastecidas. Nesses casos, a secretaria municipal de saúde está ofertando a Pfizer para a segunda dose de quem tomou a primeira da AstraZeneca.

As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Velho e Palmas estão com falta de imunizantes da AstraZeneca para a segunda dose. Já Curitiba está temporariamente sem vacinas para a primeira dose.

