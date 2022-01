Ciência revela a melhor forma de usar o cobertor para pegar no sono

A forma que cada indivíduo dorme varia e diz muito sobre o bem-estar da pessoa. Algumas pessoas pegam no sono de bruços, já outras preferem de barriga para cima, de alguma forma que se sintam mais confortáveis.

Algumas pessoas preferem dormir completamente cobertas, enquanto outras sempre dormem com pelo menos os pés fora da colcha. Por mais simples que pareça, esse detalhe na hora de dormir faz uma grande diferença, isso quem diz é a ciência.

Segundo pesquisas, dormir com os pés descobertos está diretamente relacionado à qualidade do sono de uma pessoa. Isso porque acredita-se que baixas temperaturas podem deixar as pessoas mais sonolentas do que quando o clima está quente.

Dormir com os pés fora da colcha faz com que a temperatura do corpo caia, o que melhora o relaxamento, de acordo com Natalie Dautovich, professora de psicologia e porta-voz da National Sleep Foundation.

De acordo com especialistas, muito calor pode interferir no descanso. Antes de dormir, a temperatura corporal começa a cair e, durante os estágios mais profundos do sono, os indivíduos geralmente ficam de um a dois graus abaixo do normal. Por isso, o ideal é dormir com os pés descobertos.