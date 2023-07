Ciência no Brasil pós-Bolsonaro melhorou, mas ainda precisa de avanços, diz SBPC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ciência brasileira se recupera após um período de ameaças constantes à democracia e que deixou cicatrizes na sociedade brasileira, afirmou nesta sexta-feira (21) o presidente da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), Renato Janine Ribeiro.

No entanto, ainda são necessários avanços na área, principalmente no que diz respeito à recuperação do Fundeb, na política de valorização da educação básica e nos valores de bolsas de pós-graduação, que tiveram reajuste de 40% no último mês de março.

"Nós vemos que existem avanços, mas ainda defendemos que o reajuste seja na faixa dos 60% para conseguir recuperar o poder de compra de 2013. São medidas importantes", disse o também ex-ministro da Educação em uma cerimônia que marca o início da 75ª Semana Anual da SBPC no próximo domingo (23) na UFPR (Universidade Federal do Paraná), em Curitiba.

O evento aconteceu presencialmente na sede da universidade e contou também com a participação virtual de jornalistas e de servidores da universidade e da comunidade científica.

De acordo com Ribeiro, outro ponto que o governo atual foi cobrado é a demora no preenchimento das vagas em secretarias que controlam políticas na área. "Há uma demora no preenchimento destas vagas, e isso preocupa, pois vão definir as políticas públicas em ciência e tecnologia nos próximos anos. Somos uma entidade apartidária e sem vinculação ao governo e justamente por isso podemos elogiar o que acreditamos ser certo e fazer críticas às medidas de que discordamos", disse.

Ribeiro também afirmou que é fundamental que o governo mantenha o diálogo com a comunidade científica, especialmente considerando a necessidade de manter políticas públicas baseadas em ciência nas pastas ministeriais mais técnicas, como do Meio Ambiente, Saúde e Educação.

O tema da reunião anual da entidade científica é "Ciência e democracia para um Brasil justo e desenvolvido", onde o foco será discutir políticas públicas de recuperação da ciência, ensino e saúde numa era pós-Bolsonaro. Para tal, a escolha da cidade para sediar o evento foi simbólica.

"Não é um fato trivial que escolhemos fazer a nossa reunião aqui, porque sim, Curitiba é uma sociedade conservadora, mas é preciso lembrar que temos aqui um lugar que sempre fomentou a ciência, o Paraná sempre respeitou a pluralidade e a alma das universidades e este é um lugar de ensino e de democracia, mas também de ciência", disse o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca.

Na programação, estão mais de 90 conferências e palestras, com temas diversos como mudanças climáticas, nanotecnologia, inteligência artificial e uso de energias renováveis.

"Ciência e democracia são indissociáveis, e por isso mesmo é muito emblemático realizarmos a reunião anual nestas datas comemorativas, de 110 anos da UFPR e de 75 anos da criação da SBPC, principalmente em um ano em que tivemos muitas incertezas sobre o futuro democrático do país, tendo em vista o que ocorreu em 8 de janeiro", afirmou a pesquisadora e coordenadora-geral da 75ª edição da reunião, Claudia Linhares Sales.

A recomposição do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), no último dia 29, foi comemorado pelos membros da sociedade, mas é um lembrete de como a vigilância para manter o financiamento em ciência deve ser constante.

"Quando falamos de produção de conhecimento, mais de 90% da ciência brasileira é feita nas universidades públicas, e estas sofreram um corte de 50% do seu orçamento de 2015 a 2022. Sem a recomposição orçamentária em 2023 era provável que chegássemos agora ao meio do ano com as universidades quebradas", afirmou Fonseca.

Ribeiro voltou a lembrar pautas que, segundo ele, devem ser olhadas com atenção, sobretudo no que diz respeito aos direitos básicos em saúde e educação.

"Temos uma Constituição que garante a verba para saúde e educação para todos e a proteção dos povos indígenas, mas nada disso foi o suficiente para o antigo governo que desrespeitou todos esses valores. Por isso é preciso ter um espírito democrático forte para que estes sejam valores realmente consagrados na sociedade, não serem algo apenas de política de governo", disse.

75ª SEMANA ANUAL DA SBPC

Quando 23 a 29 de julho

Onde Universidade Federal do Paraná (UFPR) - Curitiba, PR

Link https://ra.sbpcnet.org.br/75RA/