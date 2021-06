Cidades do interior de São Paulo terão temperaturas abaixo de 5°C nesta quarta-feira (30)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As temperaturas baixas e a falta de chuva marcam a segunda semana do inverno no interior de São Paulo. Uma massa de ar frio polar deixa as temperaturas abaixo dos 5°C em várias cidades nesta quarta-feira (30) e há previsão de geada principalmente nas regiões de baixadas, vales e serranas.

Segundo as previsões do IPMet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas) da Unesp, uma das temperaturas mais baixas será registrada na região de Itapeva, no sudoeste paulista. A temperatura mínima deve chegar a 2°C no município.

Outras cidades, como Assis, Marília, Ourinhos e Presidente Prudente terão mínima de 3°C. Até locais conhecidos pelo forte calor, como São José do Rio Preto e Ribeirão Preto terão mínimas de 5°C nesta quarta.

Em Ribeirão, cidade conhecida pela qualidade do chope, restaurantes tradicionais oferecemm alternativas para os dias gelados. Na Academia do Chopp, por exemplo, uma das possibilidades é um combo com caldo quente e vinho.

Em Bauru, onde a temperatura mínima nesta quarta será de 4°C, a sorveteria Artesanal vende sorvetes fritos e assados para enfrentar os dias gelados.

A Defesa Civil de São Paulo divulgou um alerta para temperaturas abaixo dos 5°C até quinta-feira (1º) nas regiões de Itapeva, Serra da Mantiqueira, Marília e Vale do Ribeira, principalmente entre os finais das madrugadas e início das manhãs.

Em São Paulo, a previsão é de recorde de frio nesta quarta, com temperatura mínima de 5°C e máxima de 15°C. Na madrugada, os termômetros marcaram 5°C, a temperatura mais baixa do ano na capital.

Na região sul do país, municípios gaúchos, como Canela e Gramado, começaram a manhã desta terça-feira (29) com registros de neve e chuva congelada com o frio trazido por uma massa polar que atingiu metade do país.

A temperatura mais baixa do ano foi registrada em Bom Jardim da Serra (SC), onde os termômetros marcaram -7,5ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O frio atingiu também a região Centro-Oeste, com registros de temperaturas negativas em Mato Grosso do Sul, que amanheceu com geada cobrindo campos em municípios como Ponta Porã.