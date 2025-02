Cidades de São Paulo têm xepa da vacina contra a dengue

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vinte e três cidades de São Paulo já expandiram a faixa etária do público-alvo que pode tomar a vacina contra a dengue, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde.

A medida foi autorizada pelo Ministério da Saúde no último dia 14. De acordo com a recomendação, imunizantes que estiverem a dois meses do fim do prazo de validade poderão ser aplicados em pessoas de 6 a 16 anos ou remanejados para cidades que ainda não fazem parte do esquema.

Já as doses que estiverem a um mês do vencimento poderão ser dadas a pessoas que tenham entre 4 anos e 59 anos, 11 meses e 29 dias, conforme indicação da bula da Qdenga, da farmacêutica Takeda.

A vacina é aplicada em duas doses, e o intervalo mínimo entre as doses deve ser de três meses.

Durante agenda nesta semana em São Paulo, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, garantiu que haverá vacina suficiente para a segunda dose nas cidades que decidirem ampliar o público-alvo.

*

CIDADES COM VACINAÇÃO PARA PÚBLICO DE 4 A 59 ANOS

- Canas

- Queluz

- Bananal

- Roseira

- Santa Branca

- Quintana

- Macatuba

- Agudos

- Bariri

- Mineiros do Tietê

- Lençóis Paulistas

- Jaú

- Capela do Alto

CIDADES COM VACINAÇÃO PARA PÚBLICO DE 6 A 16 ANOS

- Reginópolis

- Pederneiras

- Balbinos

- Presidente Alves

- Restinga

- Lupércio

- Tietê

- Boituva

- Ibiúna

- Votorantim

Na cidade de São Paulo, de acordo com Luiz Carlos Zamarco, secretário municipal da Saúde, as doses da vacina contra a dengue começarão a vencer em novembro deste ano.

A vacinação ocorre em 392 municípios paulistas e segue os critérios definidos pelo Ministério da Saúde.

A aquisição e distribuição da vacina são responsabilidades do órgão federal. Cabe ao estado a dispensação para os municípios, que devem organizar as próprias estratégias de imunização.

SP ESTÁ EM EPIDEMIA PARA A DENGUE

Dados do Painel de Arboviroses da Secretaria Estadual da Saúde atualizados nesta sexta-feira (21) mostram que o estado de São Paulo tem incidência de 303 casos por 100 mil habitantes e está epidêmico para a dengue.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o Ministério da Saúde, considera-se epidemia quando a incidência ultrapassa a casa de 300 casos por 100 mil habitantes.

Na quarta (19), o Governo de São Paulo já havia decretado situação de emergência por dengue em todo o território paulista.

De 1º de janeiro até o momento, o estado contabiliza 134.798 casos confirmados de dengue e 126 mortes —87.003 casos e 252 óbitos estão em investigação.

Na capital paulista a incidência ainda é baixa, de 52,5 casos por 100 mil habitantes. A cidade confirmou 6.004 casos e uma morte por dengue em 2025. Há também 919 casos e 20 óbitos em investigação.

Dos 17 DRS (Departamentos Regionais de Saúde), 9 tem taxas epidêmicas, ou seja, acima de 300. São eles: São José do Rio Preto (2.349,30), Araçatuba (2.254,96), São João da Boa Vista (1.163,07), Araraquara (983,13), Ribeirão Preto (699,61), Marília (557,09), Presidente Prudente (477,43), Barretos (418,37) e Bauru (329,81).

Nesta quinta (20), o Ministério da Saúde anunciou a liberação de R$ 1,34 milhão para apoiar São José do Rio Preto nas ações para controle da epidemia. O anúncio foi feito pela ministra durante inauguração do centro de hidratação para pacientes com dengue no município.

SOROTIPOS 1, 2 E 3 DO VÍRUS DA DENGUE PREDOMINAM NO ESTADO

Sorotipos - Departamentos Regionais de Saúde

1, 2 e 3 - Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Grande São Paulo, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto

1 e 2 - Marília, Piracicaba e Presidente Prudente

2 - Baixada Santista e Sorocaba

2 e 3 - Franca

1 - Registro e Taubaté