Cidades da Baixada vão fiscalizar uso de máscara no feriadão

No caso de Santos (72 km de SP), haverá já a partir deste sábado (9) barreiras para fiscalização de vans, ônibus e micro-ônibus que chegam à cidade. "Será verificado se estes veículos fizeram cadastro e possuem a permissão para circular no município, além de comprovação de que os passageiros reservaram pelo menos uma pernoite em Santos ou, em caso de 'city tour', o acesso a algum equipamento turístico da cidade. Os condutores destes veículos sem autorização serão orientados a retornar às cidades de origem", afirmou a prefeitura.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As prefeituras de cidades da Baixada Santista vão fiscalizar o uso de máscaras nas praias e protocolos contra a Covid-19 durante o feriado prolongado do Dia de Nossa Senhora Aparecida (celebrado na próxima terça-feira, 12).

