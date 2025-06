Cidade do RS tem neve, suspende aulas e distribui sopão a moradores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pinheiro Machado, cidade de 11 mil habitantes no Rio Grande do Sul, registrou a queda de flocos de neve na madrugada desta quarta-feira (25), com temperatura de 2º C.

Moradores fizeram registros da neve e se preparam para temperaturas ainda mais baixas nas primeiras horas da manhã.

Por causa da onda de frio, a Secretaria de Educação da cidade suspendeu as aulas nas escolas municipais até sexta-feira (27).

Além disso, a prefeitura vai distribuir sopão para os moradores, das 16h às 17h, na escola Manoel Lucas Prisco. É preciso levar um recipiente para a retirada do alimento.

"A medida de suspensão das aulas foi tomada pensando na saúde e segurança de nossos alunos. E, ao mesmo tempo, buscamos uma forma de apoiar as famílias com a distribuição do sopão", disse a secretária Jaqueline Castro dos Santos.

Em Caxias do Sul, na serra do Rio Grande do Sul, uma das pistas da BR-116 foi interditada nesta terça (24) devido ao acúmulo de gelo na pista.

O frio de 0º na madrugada congelou a estrada e a deixou escorregadia, o que causou dois acidentes sem gravidade.

Em Santa Catarina, a cidade de Urupema registrou a menor temperatura mínima do ano no país, com -8,2ºC às 4h, de acordo com o Epagri/Ciram.

Com ventos de até 45 km/h, a sensação térmica chegou na casa dos -19ºC na cidade catarinense.

A temperatura baixa cobriu campos de gelo e cristalizou vegetações.

Na serra do rio do Rastro, um dos cartões-postais de Santa Catarina, o frio congelou um chafariz e formou placas de gelo na pista.