Cidade do Rio suspende vacinação de adolescentes de 12 e 13 anos por falta de doses

A vacinação com outros imunizantes continua, tanto para a primeira quanto para a segunda dose. Também prossegue a dose de reforço, que está sendo aplicada em idosos com mais de 90 anos e em pessoas com alto grau de imunossupressão, com 60 anos ou mais.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro, sob gestão Eduardo Paes (PSD), suspendeu a vacinação de adolescentes de 12 e 13 anos por falta do imunizante da Pfizer, o único recomendado a essa faixa de idade, neste sábado (18).

