Cidade de SP vacina pessoas de 24 a 21 anos nesta semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta semana, a cidade de São Paulo começa a vacinar contra a Covid-19 pessoas de 24 anos até 21 anos de idade. A imunização desses grupos acontece entre terça-feira (10) e sábado (14).

Antes disso, nesta segunda-feira (9), as vacinas estarão disponíveis para todos os grupos que ainda não se vacinaram e aqueles que precisam tomar a segunda dose do imunizante. Estarão abertas todas as UBSs (unidades básicas de saúde) e aquelas unidades integradas, que contam com AMAs (Assistência Médica Ambulatorial).

A partir desta terça-feira (10) até sábado (14), toda a rede de cerca de mais de 600 postos estará em funcionamento, já que além das UBSs, o imunizante estará disponível nos megapostos para pedestres, drive-thrus e postos volantes em farmácias e outros pontos.

Isso será feito para atender o grande volume de pessoas que é esperado. Pelo calendário divulgado pela Prefeitura de São Paulo, aqueles com 24 anos de idade terão dois dias para procurar os postos de saúde: terça-feira (10) e quarta-feira (11).

Na quinta-feira (12) será a vez do grupo de 23 anos. Na sexta-feira (13) serão vacinados quem tem 22 anos e, no sábado (14), as pessoas de 21 anos.

700 mil A administração do prefeito Ricardo Nunes (MDB) não divulgou quantas pessoas são esperadas. Porém, nos boletins do vacinômetro divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Paulo conta com 874,7 mil pessoas de 20 anos a 24 anos de idade. Até agora, 19,9% desse total, ou 174 mil pessoas, já foram imunizadas com a primeira dose ou dose única.

Elas já foram vacinadas por pertencer a outros grupos já contemplados, tais como profissionais de diferentes áreas, tais como saúde, educação e transporte, ou por possuir comorbidades.

Nesse cálculo, ainda restam ao menos 700 mil pessoas de 20 anos de idade a 24 anos de idade para serem vacinadas, sendo que a maior parte delas pode ser imunizada já nesta semana. A data em que pessoas de 20 anos de idade começam a ser imunizadas ainda não foi divulgada pela Prefeitura de São Paulo.

A expectativa é que a cidade de São Paulo conclua a vacinação com primeira dose de todos os adultos até 16 de agosto, data prevista pelo governo João Doria (PSDB) para todo o estado. No dia 18 começa a imunização de adolescentes.

É obrigatório apresentar documentos pessoais de identificação, preferencialmente CPF e cartão SUS, além de um comprovante de residência no município de São Paulo, que pode ser impresso ou digital. Se estiver em nome de outra pessoa, é necessário comprovar o parentesco com RG, certidão de nascimento ou de casamento, ou escritura de união estável.

O site De Olho na Fila mostra a movimentação nas unidades da rede de imunização da capital, com intuito de evitar longas filas de espera e aglomerações. Todos os endereços dos locais de vacinação estão disponíveis na página Vacina Sampa.

Confira o calendário

9/8 - todos aqueles grupos já autorizados a tomar a primeira dose e aqueles que não tomaram a segunda dose 10/8 - 24 anos 11/8 - 24 anos 12/8 - 23 anos 13/8 - 22 anos 14/8 - 21 anos Relação dos pontos de vacinação UBSs (Unidades Básicas de Saúde)

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 19h

Confira aqui a relação completa

AMA/UBS Integradas

Funcionamento: das 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados

Confira aqui os endereços

Centros de Saúde

Barra Funda

Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283, Barra Funda

Das 7h às 17h

Geraldo de Paula Souza

Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

Das 8h às 17h

Samuel Barnsley Pessoa

Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã

Das 8h às 17h

SAEs (Serviços de Atenção Especializada)

Funcionamento: das 8h às 17h

Confira aqui lista completa

Postos Volantes/Farmácias/ Drive-Thrus

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dos postos volantes

MEGAPOSTO

Funcionamento: das 8h às 17h

Zona sul

Tribunal de Contas do Município de São Paulo

Av. Professor Ascendino Reis, 1130 - Portaria B, Vila Clementino

Centro Empresarial de São Paulo

Av. Maria Coelho Aguiar, 215, acesso pelo Terminal João Dias ou metrô Giovanni Gronchi, Jardim São Luís

Jardim Ângela

Estrada do M'boi Mirim, 5.203 - Edifício Garagem (ao Lado do terminal Jardim Ângela)

Shopping Ibirapuera

Av. Moaci - s/n altura do n°157

Extra Aeroporto

Av. Washington Luiz , 5.859. acesso pela rua Brás de Arzão, em frente ao número 161

Petz Teotônio Vilela

Av. Senador Teotônio Vilela, 4482 - Vila São José

Shopping Campo Limpo

Estrada do Campo Limpo, 459 - andar térreo -Vila Prel

Ceu Parelheiros

R. José Pedro de Borba, 20 - entrada pelo portão 3

Buffet Colonial

Av. Indianópolis, 300, Indianópolis

FMU Santo Amaro

Av. Santo Amaro, 1239 - Vila Nova Conceição

Mega Posto Centro Cultural Grajaú

R. Professor Oscar Barreto Filho, 252 - Parque América/SP

Zona leste

Shopping Aricanduva

Av. Aricanduva, 5.555, estacionamento Auto Shopping acesso pelo Portão P4, Aricanduva

Catedral de São Miguel Arcanjo

Praça Aleixo Mafra, 11 - São Miguel Paulista

Sesi AE Carvalho

R. Deodato Saraiva da Silva, 110, Arthur Alvim

Zona oeste

Clube Hebraica

R. Ibiapinópolis, 781, Pinheiros

Club Athletico Paulistano

R. Honduras, 1.400, Jardim América

Shopping Raposo Tavares

Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 - 05576-100

Centro

Galeria Prestes Maia

Praça do Patriarca, 2 - Sé

Zona norte

Lar Center

Av. Otto Baumgart, 500 - em frente à Fast Shop

MEGA DRIVE-THRUS

Horário: 8h às 17h

Zona leste

Neo Química Arena

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4,

Igreja Boas Novas

R. Marechal Mallet, 535, Vila Prudente

Shopping Aricanduva

Av. Aricanduva, 5.555, estacionamento Auto Shopping acesso Pelo Portão P4, Aricanduva

Shopping Anália Franco

Av. Regente Feijó, 1.739, Tatuapé

Subprefeitura de Itaim Paulista

Av. Marechal Tito, 3.012, Itaim Paulista

Zona norte

Centro de Exposições do Anhembi

R. Olavo Fontoura, Portão 38, Santana

Mega Vila Maria

R. Gastão Madeira, 226, Vila Maria Alta

Cantareira Norte Shopping

Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11001 - Jardim Pirituba

Zona sul

Autódromo de Interlagos

R. Jacinto Júlio, altura do nº 589, portão 9, entrada KRF, Interlagos

Hospital Dom Alvarenga

Av. Nazaré, 1.361, Ipiranga

Shopping Interlagos

Av. Interlagos, 2.255, estacionamento subsolo, portão 5, Interlagos

Subprefeitura De M'boi Mirim

Av. Guarapiranga, 1.695, Parque Alves de Lima

Shopping Campo Limpo

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel

Novartis Biociências S/A

Professor Vicente Rao, 90, Santo Amaro

Shopping Jardim Sul

R. Nelson Gama de Oliveira, s/n, em frente ao nº 439 - Vila Andrade

Zona oeste

Memorial da América Latina

R. Tagipuru, 500 (referência portão 2), Barra Funda

Clube Paineiras Morumbi

Av. Doutor Alberto Penteado, 605

Parque Villa-Lobos

Av. Professor Fonseca Rodrigues, 1.025, portão 3, Alto de Pinheiros

Clube Atlético Monte Líbano

R. do Gama, 261, Jardim Luzitania

Club Athletico Paulistano

R. Honduras, 1.400, Jardim América

ESTAÇÕES DO METRÔ E DA CPTM

Funcionamento: das 9h30 às 17h

CPTM

Linha 11-coral: estação Guainases

Linha 10 - turquesa: estação Rio Grande da Serra

Linha 12-safira: estações Jardim Helena-Vila Mara e Itaim Paulista

Metrô

Linha 3- vermelha: estações Corinthians-Itaquera e República

Linha 15 - prata: estação São Mateus

Linha 4-amarela: estação Butantã

Fonte: Prefeitura de São Paulo e Secretaria dos Transportes Metropolitanos