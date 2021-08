Cidade de SP terá festas de rua para atrair jovens na vacinação contra Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo pretende promover uma espécie de festa para atrair a população mais jovem a se imunizar contra a Covid-19. A "virada da vacina", que vai contar com música ao vivo, além ações culturais, deve durar por 34 horas das 7h de sábado (14) até às 17h de domingo (15).

A expectativa é que 600 mil jovens de 18 a 21 anos sejam vacinados com a primeira dose. No entanto, mesmo com o clima de festa, a gestão municipal reitera as medidas sanitárias de prevenção, a importância do uso de máscaras faciais e distanciamento durante as apresentações.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, serão contratados coletivos culturais, festas de rua e outros eventos com música, iluminação e intervenções artísticas nos 20 postos de drive-thrus de vacinação, em que não é preciso descer do carro, e no megaposto para pedestres de Santo Amaro, na zona sul da capital.

A pasta da Cultura afirmou que a ação serve tabmém "como amparo para coletivos culturais da cidade, duramente atingidos pela paralisação das atividades imposta pela pandemia desde 2020".

Até a noite desta quarta-feira (11), dez coletivos já haviam confirmado presença no evento, entre eles, o Minhoqueens, Desculpa Qualquer Coisa, Festa VHS, Domingo Ela Não Vai, entre outros.

A meta de imunizar 100% dos adultos da cidade de São Paulo com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 deve ser alcançada até o fim da tarde deste domingo (15), segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB).

Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (11) no megaposto instalado no TCM (Tribunal de Contas do Município), na Vila Mariana (zona sul), o prefeito disse que postos de vacinação ficarão abertos no sábado (14) e no domingo (15), inclusive durante a madrugada.

Na terça-feira (10), a capital paulista atingiu 90% dos adultos vacinados com a primeira dose, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Até esta quarta-feira (11), 37% dos paulistanos haviam sido imunizados com a dose de reforço ou única.

O planejamento é para completar a vacinação de pessoas de 18 a 20 anos, as que faltavam ser incluídas no calendário municipal. Segundo o governo estadual, até segunda-feira (16), todos os adultos poderão estar vacinados em São Paulo. A partir da próxima quarta (18), a gestão João Doria (PSDB) planeja começar a imunização de adolescentes contra o novo coronavírus.

Entre esta terça e quarta eram aguardadas 146 mil pessoas de 24 anos. O número é praticamente o mesmo daqueles com 23 anos, que começam a ser imunizados na quinta-feira (12). A quantidade daqueles com 22 anos, a serem vacinados na sexta (13), de 21 anos, no sábado (14), é a mesma: 150 mil em cada.