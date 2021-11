Cidade de SP terá calor até quinta; fim de semana deve ter frio e chuva

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A semana mais curta devido ao feriado terá calor nesta terça-feira (16) e na quarta-feira (17). Na quinta-feira, a cidade de São Paulo deve ser afetada por uma frente fria que pode trazer chuvas e vai derrubar a temperatura, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Operações).

Hoje o dia será ensolarado e quente durante a tarde. As temperaturas se elevam um pouco mais em relação aos dias anteriores, com mínima em torno dos 16°C e máximas de 29°C nas horas de maior aquecimento.

A umidade do ar se mantém baixa, com os menores valores na casa dos 30%. A infiltração da brisa marítima no fim da tarde aumenta a quantidade de nuvens, mas sem previsão de chuva para São Paulo.

Para o resto da semana, o ar seco ganha força. Amanhã, as temperaturas voltam a se elevar, principalmente as máximas no período da tarde.

A madrugada deve registrar média de 17°C e no período da tarde a máxima chega aos 32°C, com percentuais mínimos de umidade em torno dos 29%. No decorrer do dia haverá predomínio de sol entre poucas nuvens e, com a chegada da brisa marítima no fim da tarde, a nebulosidade volta a aumentar, porém sem previsão de chuva.

Já na quinta-feira, a passagem de uma frente fria por São Paulo traz de volta as chuvas. Segundo o Jornal do Tempo, a previsão é que haja sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Na sexta, o tempo fica fechado e chuvoso, e o sábado deve ser nublado, com chuvas isoladas ao longo do dia.

Veja a previsão do tempo para a semana de acordo com o Jornal do Tempo:

Terça, 16: mínima de 15ºC; máxima de 30ºC

Quarta, 17: mínima de 17ºC; máxima de 32ºC

Quinta, 18: mínima de 18ºC; máxima de 28ºC

Sexta, 19: mínima de 17ºC; máxima de 22ºC

Sábado, 20: mínima de 15ºC; máxima de 21ºC