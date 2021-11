Cidade de SP reduz para 21 dias intervalo entre doses da Pfizer para adolescentes

Por enquanto, a aplicação da segunda dose em adolescentes é lenta na capital paulista. Nesta quarta (10), de acordo com o boletim do Vacinômetro, menos de 32% das pessoas com 17 anos estavam com as duas doses em dia.

Toda a rede municipal de postos de vacinação da capital estará aberta no sábado (13) para atender um número maior de jovens. De acordo com a Secretaria da Saúde, estão aptos a tomar a segunda dose da vacina da Pfizer cerca de 600 mil adolescentes acima de 12 anos.

