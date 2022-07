Cidade de SP libera 4ª dose para pessoas de 35 anos ou mais nesta terça (12)

O governo federal indica que a quarta dose deve ser feita com as vacinas da Pfizer, Janssen ou Astrazeneca, independente da dose aplicada anteriormente.

A vacinação continua sendo feita em postos de saúde. No site da prefeitura, é possível acessar a lista completa de locais, além de ter informações sobre as filas da vacinação.

A capital havia entrado com um pedido ao Ministério da Saúde para incluir essa faixa etária no calendário do segundo reforço vacinal na última terça (5). Pelo cronograma nacional, essa etapa de vacinação está liberada para pessoas com 40 anos ou mais, mas estados e municípios podem alterar a programação de acordo com a disponibilidade de vacinas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.