Cidade de SP chega a mil internados por Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou 1.036 pessoas internadas por causa da Covid-19 no último domingo (6), segundo boletim diário elaborado pelo comitê de crise do município. A marca de mil internações por causa do novo coronavírus foi atingida no sábado (5).

No domingo, a capital paulista registrou uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 57%, com 570 internados em hospitais municipais e hospitais contratualizados da prefeitura.

Embora a taxa de óbitos esteja no patamar de 3,9 a cada 100 mil habitantes, o índice de internações é de 48,4 a cada 100 mil habitantes, o que acendeu o sinal amarelo do comitê.

Desde o início da epidemia no país, a capital paulista acumula 14.697 óbitos e 423.775 casos confirmados da doença.

Com alta no número de internações por Covid-19 no estado de São Paulo, o governador João Doria (PSDB) anunciou o recuo de todas as regiões para a fase amarela do Plano São Paulo, que determina as regras de controle da pandemia.

A regressão de fase foi anunciada um dia após a eleição do segundo turno da capital paulista, vencida por Bruno Covas (PSDB) — o prefeito reeleito apoiado pelo governador do estado, João Doria (PSDB).

A capital encontrava-se na fase verde, a mais branda em termos de restrições, assim como as regiões de Campinas, Sorocaba e Baixada Santista, totalizando 76% da população do estado. O restante de São Paulo permanece na fase amarela.

Com a queda no número de casos em setembro, as atualizações do Plano São Paulo, que eram feitas a cada duas semanas, passaram a ser mensais. No entanto, a atualização que deveria ter sido feita em 16 de novembro foi adiada para depois do segundo turno.

Na ocasião, o governo tucano interrompeu uma série de progressões de fase que vinha promovendo e, sem admitir a deterioração do quadro, alegou que a interrupção se devia à instabilidade no sistema do Ministério da Saúde — ocorrida na semana anterior — , que poderia trazer distorção aos dados e algumas cidades poderiam migrar para a fase verde de maneira equivocada.