Cidade de SP abre xepa de 3ª dose de vacina para profissionais de saúde

Apesar da orientação do governo federal para que sejam utilizadas apenas as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca como terceira dose, a Secretaria Municipal afirma que as três vacinas disponíveis atualmente na capital (Pfizer, AstraZeneca e Coronavac) podem ser utilizadas como na xepa.

A Secretaria informou que a aplicação das doses remanescentes ocorre para evitar desperdício dos imunizantes. Assim, ela está sujeita à disponibilidade ao final do dia nas unidades. No mês de setembro, têm sido aplicadas, em média, 500 doses por dia, diz a pasta.

Para ter direito às doses é preciso se inscrever no posto de saúde mais perto de casa ou do trabalho, para conseguir chegar rapidamente quando um atendente ligar informando sobre a sobra.

Após de abertos os frascos, as doses vencem depois de seis (no caso da AstraZeneca/Oxford e da Pfizer) e oito horas (a Coronavac, da Sinovac/Butantan).

As doses da xepa são aquelas que sobram em frascos abertos, mas não são aplicadas no público-alvo da campanha em horário próximo ao fechamento dos postos de saúde.

A lista também está aberta para pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos e que tenham tomado a segunda dose ou a dose única há, pelo menos, 28 dias. Todos devem levar comprovante de vacinação, documento com foto e comprovante de residência na capital.

Além deste grupo, idosos com mais de 60 anos também estão liberados para se inscreverem para tomar a dose adicional pela "xepa", desde que tenham recebido a segunda dose ou a dose única do imunizantes há, pelo menos, seis meses.

Assim, como aconteceu para outras faixas etárias, as inscrições devem ser realizadas pessoalmente nas UBSs (Unidade Básica de Saúde) do município.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, qualquer profissional com mais de 18 anos, que tenha tomado a segunda dose ou a dose única há pelo menos seis meses, poderá se candidatar a receber as doses remanescentes. A prefeitura estima que 400 mil pessoas pertencentes a esse grupo recebam o reforço.

