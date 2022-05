Cidade de São Paulo tem sensação térmica de 2ºC na madrugada desta quinta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou sensação térmica de 2°C no fim da madrugada desta quinta-feira (19), segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). Mesmo com os termômetros marcando 7,9°C, o vento ampliava a sensação de frio.

De acordo com as estações meteorológicas do município, a região que mais sofreu com as baixas temperaturas foi Parelheiros, no extremo sul da cidade, com 6,4°C. Na Consolação, região central, a madrugada foi de 8,5°C.

Na região do aeroporto de Congonhas, na zona sul, a sensação térmica foi de 0ºC, mesma situação registrada no aeroporto de Campo de Marte, na zona norte, aponta o CGE. Esta foi a segunda madrugada seguida de frio intenso na cidade.

De acordo com o CGE, a capital registrou na quarta (18) a sua madrugada mais fria para um mês de maio desde o início da medição, em 2004, há 18 anos. A temperatura máxima registrada na cidade na quarta também foi a mais baixa da série histórica para maio, 12,6°C, segundo o CGE.

Alerta emitido pela Defesa Civil estadual na início da noite de quarta apontou que a temperatura deverá oscilar entre 7ºC e 17ºC na região metropolitana de São Paulo nesta quinta-feira.

Em outras regiões do estado, os termômetros registraram durante a madrugada mínimas de 3ºC em Campos do Jordão, 5ºC em Marília, e 6ºC em Araçatuba, segundo a agência Climatempo.

Para a capital, segundo o CGE, no decorrer desta quinta o sol aparece entre nuvens, mas a sensação de frio intenso persiste já que as máximas não devem superar os 16°C.

"Além disso, os ventos gelados que sopram com rajadas moderadas causam uma sensação térmica ainda mais baixa", diz o centro de gerenciamento. "No final da tarde a nebulosidade volta a aumentar, porém, não há previsão de chuva para a capital paulista."

A massa de ar polar começa a perder intensidade, mas os próximos dias ainda devem ser gelados na Grande São Paulo, afirma o CGE.

A sexta-feira (20) deve ter mais uma madrugada gelada, com formação de neblina e termômetros oscilando em torno dos 9°C. No decorrer do dia o sol aparece entre nuvens, mas a sensação de frio persiste com máximas que não devem superar os 17°C.

No sábado (21), o sol volta e ajuda a diminuir a sensação de frio. Mesmo assim, o dia tem previsão de mínima de 10°C e máxima de 21°C.