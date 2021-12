Cidade de São Paulo tem quase 1 milhão sem segunda dose de vacina contra Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de pessoas sem a segunda dose da vacina contra a Covid-19 na cidade de São Paulo atinge quase 1 milhão de faltosos, de acordo com a prefeitura paulistana. Ao todo, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, 773.496 adultos não haviam tomado a segunda dose da vacina até esta sexta-feira (24), um dado que só aumenta —no último dia 1º, eram cerca de 593 mil maiores de 18 anos. Outros 210.862 adolescentes de 12 a 17 anos completam a lista dos que não voltaram aos postos de saúde na capital paulista atualmente. O número total de pessoas que poderiam ter recebido a segunda dose, mas estão sem, de todas as idades a partir de 12 anos, é de aproximadamente 984 mil pessoas. A vacinação de crianças menores de 11 anos ainda não foi autorizada pelo Ministério da Saúde. Conforme o boletim mais recente, 29,9% do público esperado —quase 2,8 milhões de pessoas— receberam o reforço até a véspera de Natal. Para o infectologista Jamal Suleiman, do Instituto Emílio Ribas, as pessoas correm riscos desnecessários. "Além da segunda dose, é preciso ter a de reforço, principalmente para proteção contra a variante ômicron", afirma. A cidade de São Paulo conta atualmente com 17 casos da nova cepa do coronavírus —há outros três confirmados no estado. A preocupação é semelhante à de Álvaro Furtado da Costa, infectologista do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo). Segundo ele, é extremamente perigoso o percentual de pessoas que não têm nem as duas doses. O especialista afirma que o município precisa fazer um trabalho para encontrar essas pessoas e motivá-las a tomar a segunda e a terceira dose. "É um contingente populacional que está sob risco de pegar ômicron ou a forma grave da doença", afirma. Suleiman reforça. Por um lado, diz, o poder público municipal não está tendo pernas para ir atrás desses faltosos, por meio de uma busca ativa. E por outro, afirma, o governo federal não faz campanhas neste sentido. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde diz que o órgão tem feito busca ativa para completar o esquema vacinal do público elegível para a vacinação contra Covid na capital e que tenta compreender as causas da ausência, que podem ser desde uma mudança de endereço, à espera por acompanhante para ir ao local de vacinação e, até mesmo, esquecimento. "A secretaria extrai do sistema VaciVida a relação de pessoas que ainda não receberam a segunda dose do imunizante", diz a pasta. Após isso, afirma é realizado o georreferenciamento entre o endereço da pessoas e a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima e, então, os profissionais do posto médico entram em contato para orientar sobre a importância da vacinação correta, além de verificarem os motivos da abstenção. "A pasta conta com equipes do Programa Estratégia Saúde da Família e com visitas casa-a-casa para este esforço." EM PARQUES A vacinação contra a contra a Covid-19 e contra a gripe neste domingo (26), na capital paulista, será concentrada em duas farmácias da avenida Paulista, na região central, e em seis parques de todas as regiões do município. Segundo a secretaria não é preciso ter intervalo entre elas e é possível tomar as duas vacinas, contra a Covid-19 e contra a gripe, no mesmo dia. * VEJA ONDE TOMAR VACINA NESTE DOMINGO NA CIDADE DE SÃO PAULO Das 8h às 16h FARMÁCIAS avenida Paulista 2.371 e 266 PARQUES CRS Centro: Parque Buenos Aires (centro) CRS Sul: Parque do Guarapiranga (zona sul) CRS Leste: Parque do Carmo (zona leste) CRS Oeste: Parque Villa-Lobos (zona oeste) CRS Sudeste: Parque da Independência (zona sul) CRS Norte: Parque da Juventude (zona norte)

