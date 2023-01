Cidade de São Paulo tem o menor número de assassinatos em 20 anos

No restante do estado, 178 pessoas foram vítimas de latrocínio em todo ano passado. Em 2021, houve 173 mortes e, em 2020, foram 183. Em 2019, antes da pandemia, 199 pessoas acabaram mortas em roubos.

Já no restante do estado a quantidade de assassinatos voltou a crescer, interrompendo um período de queda.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), 583 pessoas foram assassinadas na capital no ano passado, 20 mortes a menos do que no ano anterior, uma queda de 4%.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo terminou 2022 com o menor número de homicídios dolosos (quando há intenção do autor) em 20 anos.

