Cidade de São Paulo tem a madrugada mais fria dos últimos cinco anos com 6,3°C

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo bateu recorde de frio na madrugada desta quarta-feira (30), com a mínima de 6,3°C registrada por volta das 4h no Mirante de Santana, na zona norte da capital, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia. Foi a menor temperatura desde 12 de junho 2016, quando o termômetro acusou 3,5°C.

Já os dados do GCE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, apontam uma madrugada ainda mais gelada capital paulista, com temperatura mínima média de 5,7°C. E a sensação de frio foi ainda mais intensa nos bairros periféricos, como Engenheiro Marsilac, na zona sul, com temperaturas de 1ºC e 0ºC, entre 4h e 7h da manhã. Em São Mateus, na zona leste, a máxima registrada foi de 4ºC.

O frio intenso é consequência de uma frente fria que chegou a São Paulo, acompanhada de uma massa de ar polar, que ainda permanecesse pelo menos até sexta-feira (2) na capital.

O frio vai continuar ao longo da tarde desta quarta, e a temperatura máxima não deve ultrapassar os 15ºC, segundo o Inmet. Não há previsão de chuva e o tempo deve ter abertura de sol entre nuvens durante o dia. Mas, o frio deve se intensificar, e à noite a temperatura deverá ficar entre 5°C e 7°C, com sensação térmica entre 2°C ou 4°C, segundo explicou o meteorologista Franco Nadal Junqueira Villela, chefe da Seção de Previsão do Tempo do Inmet .

Segundo o CGE, na quinta-feira (1º) os termômetros devem oscilar em torno dos 6ºC durante a madrugada. A máxima durante o dia deve chegar aos 18ºC.