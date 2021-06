Cidade de São Paulo fraciona vacinação contra Covid-19 para quem tem mais de 50 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta terça-feira (15) o novo calendário de vacinação contra a Covid-19 na capital com as datas escalonadas. Em vez de realizar a vacinação das pessoas de 50 anos ou mais a partir da próxima quarta-feira (16), como prevê o cronograma divulgado pelo governo do estado no domingo (13), o calendário prevê que esse grupo seja imunizado até o próximo sábado.

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta terça no teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou não se tratar de adiamento do calendário mas sim escalonamento. "Nós vamos receber as vacinas de forma fracionada e não de uma vez só", disse.

Apesar disso, ele garantiu que todas as pessoas maiores de 18 anos moradoras da cidade de São Paulo serão vacinadas até o dia 15 de setembro, como prevê o cronograma do estado.

O motivo do fracionamento, segundo a prefeitura, é para evitar filas nos mais de 600 pontos de vacinação da cidade de São Paulo. Isso porque os moradores da cidade de São Paulo com 50 anos ou mais somam 1,7 milhão de pessoas.

Com escalonamento as datas de vacinação ficaram da seguinte forma:

- 16 de junho (quarta-feira) 56 anos a 57 anos

- 17 de junho (quinta-feira), 54 anos e 55 anos

- 18 de junho (sexta-feira) 52 anos e 53 anos

- 19 de junho (sábado) 50 anos e 51 anos

Na segunda e terça-feira da semana que vem, dias 21 e 22, será feita uma repescagem. Nesse sistema, todas as pessoas com 50 anos ou mais que não puderam tomar a vacina da data programada poderão procurar os postos de saúde.

O secretário Municipal de Saúde, Edson Aparecido, afirmou o que o governo estadual garante o envio das doses para esta semana. "o escalonamento facilita para não termos aglomerações", afirmou.

'Filômetro' Para organizar a fila nos pontos de vacinação da capital, a prefeitura criou a página na internet "De olho na fila", que está sendo chamada de "filômetro". Nela, as pessoas poderão verificar todos os pontos de vacinação disponíveis na cidade de São Paulo e se eles estão sem fila, com pouca, média ou grande fila.