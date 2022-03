Cidade de São Paulo começa a aplicar 4º dose da vacina contra Covid nesta sexta (18)

A quarta dose já é aplicada em outros países, como França e Israel. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que ela seja aplicada somente em pessoas imunossuprimidas com mais de 12 anos. Alguns especialistas também já indicaram que a aplicação da quarta dose neste momento não é tão adequado.

A aplicação da vacina será feita em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) e AMA (Assistências Médicas Ambulatoriais), das 7h às 19h. Também é possível se vacinar com a quarta dose em megapostos e drivethrus que podem ser consultados pelo site oficial da prefeitura.

Para tomar a dose é necessário apresentar um documento de identificação, como CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde). Também é necessário levar o cartão de vacinação onde foram registradas as outras doses recebidas.

As regras para tomar a quarta dose se mantêm as mesmas informadas por Doria: ter mais de 80 anos e ter tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses. Segundo a prefeitura, há uma estimativa de aproximadamente 250 mil idosos com esses requisitos na cidade.

A iniciativa foi anunciada um dia de o governador João Doria (PSDB) anunciar que a nova dose de reforço estará disponível no estado de São Paulo a partir do dia 21 deste mês.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.