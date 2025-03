Cidade de Mato Grosso registra tremor de terra de intensidade moderada

"Essa região do pantanal é uma região de afinamento litosférico, e, sendo assim, é uma região em que os esforços acumulados pelos processos tectônicos são liberados com maior facilidade", disse o professor Marcelo Peres Rocha, do Observatório Sismológico da UnB (Universidade de Brasília), em nota.

