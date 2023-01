Cidade de 7.000 habitantes no interior de SP busca ganhadores da Mega da Virada

SÃO JOSÉ DA BELA VISTA, SP (FOLHAPRESS) - Um supermercado e a sede da prefeitura são apontados pelos moradores de São José da Bela Vista (393 km de São Paulo) como um dos locais de onde saiu um dos prêmios da Mega-Sena da Virada de 2022.

O sorteio de R$ 541.969.966,29 aconteceu no último sábado (31).

Cinco apostas faturaram o prêmio milionário, entre elas um bolão de nove cotas da cidade do interior paulista. Os demais sortudos fizeram apostas em Florestal (MG), Arroio do Sal (RS) e Santos (SP), além de uma pela internet. As seis dezenas sorteadas foram 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59.

Sete das nove cotas da aposta de São José da Bela Vista já foram sacadas até o fim da tarde desta quarta-feira (4), segundo a Caixa Econômica Federal, somando R$ 108.393.993,26. Cada cota, portanto, levou mais de R$ 12 milhões.

A cidade pacata, de pouco mais de 7.600 habitantes, teve a calmaria alterada nos últimos dias com a notícia do prêmio.

Desde então, não faltam palpites sobre quem seria o sortudo ou os sortudos. A Caixa confirmou ser uma aposta simples de seis dezenas do bolão.

"Está todo mundo falando que quem ganhou foi o pessoal da prefeitura, inclusive o prefeito, mas também ouvi falar de nove pessoas do supermercado do Genorinho. Eu fiz um joguinho, mas nem conferi", disse a dona de casa Zenide Rodrigo da Costa, enquanto aguardava parentes na frente da lotérica São José, a única da cidade e onde foi feita a aposta ganhadora.

Na praça central, em frente à lotérica, os palpites sobre os novos milionários da cidade pouco mudam. A cuidadora de idosos Erica Crespo diz acreditar que a bolada saiu para os funcionários do Supermercado São José.

Já um senhor aposentado, que preferiu não se identificar, também aponta o prefeito como ganhador da fortuna, mas não descarta alguém de fora.

O prefeito de São José da Bela Vista, Walter Cássio Carvalho Faccirolli (Podemos), 45, precisou gravar um vídeo nas redes sociais negando que seja o ganhador do bolão. "Gostaria muito que fosse verdade", afirmou no vídeo, divulgado na segunda (2).

"Depois de um dia de muito trabalho, cumprindo com a minha obrigação, eu quero passar aqui para dizer para vocês que eu gostaria muito que fosse verdade a notícia que está circulando, mas eu não confirmo em nenhum momento essa premiação", declarou.

Em uma das principais padarias da cidade, uma servidora do município, com mais de duas décadas de casa, confirmou que os funcionários da prefeitura fizeram um bolão, mas disse que ninguém havia ganhado nem sequer na quadra, e o expediente estava normal até o dia anterior.

No Supermercado São José, clientes e funcionários conversavam para tentar desvendar o mistério.

Estagiário do setor jurídico, Otávio Bertolino Veiga, 21, confirmou a existência de um bolão interno, mas disse que a turma de 40 pessoas não ganhou o prêmio. "Recebi muitas ligações e conferi o jogo umas cinco vezes, mas não foi desta vez. Se ganhasse, com certeza eu iria estudar fora do país."

O motorista Rafael Santos, 39, disse que usaria parte do dinheiro para investir em um negócio e aproveitaria para viajar com a família. Sobre a rescisão do tempo de trabalho, Santos afirmou que o grupo tinha acertado deixar todo o valor para uma funcionária do escritório, que por motivos particulares não pode participar do bolão.