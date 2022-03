Cidade com maior lote de cloroquina de Trump tenta devolver estoque à Saúde

A distribuição dos medicamentos ainda virou alvo de apurações de órgãos de controle, MPF (Ministério Público Federal) e de ações no STF (Supremo Tribunal Federal). O estímulo ao kit Covid foi citado em pedidos de indiciamento feitos pela CPI da Covid no Senado. Para fugir de punições, o governo Bolsonaro também modulou o discurso.

Está nas mãos do ministro Marcelo Queiroga um pedido para rever esta decisão e aprovar a diretriz. O governo teme ainda abrir margem para contestações sobre as ações adotadas na pandemia, caso este texto seja aceito.

Mesmo encerrando a disseminação do kit Covid no SUS, o governo posterga a aprovação de diretrizes de tratamento da pandemia que contraindicam estes medicamentos.

No período anterior da crise sanitária, o governo havia despejado no SUS a cloroquina (medicamento de efeito parecido, mas composição diferente) feita no Laboratório do Exército ou desviada do programa de malária.

A capital gaúcha pediu e recebeu do governo Bolsonaro 24 mil unidades de cloroquina, entregou 10 comprimidos e suspendeu a oferta após uma decisão da Justiça. Mais de um ano depois, a prefeitura segue com o estoque e afirma tentar devolver a droga à Saúde.

Apesar dos esforços do governo Jair Bolsonaro (PL) para promover o uso de medicamentos sem eficácia comprovada para a Covid, Joinville não é a única cidade que pediu para receber a hidroxicloroquina e agora encara lotes sem uso, com validade até outubro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.