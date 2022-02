Ciclista morre atropelado em SP; motorista é preso com sinal de embriaguez

Coletivos de ciclistas de manifestaram pelas redes sociais. "A ausência de estrutura cicloviária somada a falta de fiscalização e a certeza da impunidade tem mantido os números da violência no trânsito em patamares inaceitáveis", publicou o Bike Zona Oeste. "Não é admissível que vidas sejam ceifadas por conta da ausência do poder público."

Em entrevista à TV Globo, Claudemir Queiroz, pai do ciclista, afirmou que o filho, que era casado, havia sido pai há pouco tempo. "Ele estava todo feliz da vida com uma experiência nova", disse.

O motorista, de 39 anos, segundo a Polícia Militar, estava no local e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele apresentava sinais de embriaguez e foi preso, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública. Sua carteira de habilitação estava suspensa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ciclista de 17 anos foi morto por volta das 22h45 desta quinta-feira (10), ao ser atropelado na altura do número 1900 da avenida Corifeu de Azevedo Marques, na região do Butantã, zona oeste da cidade de São Paulo.

