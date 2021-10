Ciclista atropela espectadora próximo à linha de chegada em prova

A mídia local afirmou que faltavam barreiras em alguns trechos da parte final do percurso, as quais impediriam os espectadores de cruzar a rua na frente dos atletas. O organizador do evento, identificado como a prefeitura da cidade de Frontera, ainda não se pronunciou sobre o acidente.

"O ciclista foi levado para o hospital de Nuestra Señora de Los Reyes, sofrendo com dores na cabeça. Já a mulher atropelada foi tratada por serviços médicos no local, foi hospitalizada e está em condições muito graves. Há uma investigação policial em curso", diz o comunicado das autoridades locais.

A competição foi realizada no último sábado (23) e teve a participação de 270 ciclistas, sendo 100 deles moradores locais. Os nomes dos envolvidos no acidente ainda não foram divulgados pela imprensa internacional.

