Chuvas torrenciais deixam pelo menos 2 mil mortos na Líbia, diz governo

A tempestade Daniel atingiu as regiões de Benghazi, Sousse, Al Bayda, Al-Marj e Derna, uma cidade no Mediterrâneo a cerca de 250 quilômetros a leste de Benghazi.

Segundo Ahmed Mismari, porta-voz do Exército Nacional da Líbia, que controle o leste do país, a tragédia ocorreu após as barragens acima de Derna colapsarem, e provocou a destruição de "bairros inteiros" e levou "os moradores para o mar".

As informações divulgadas pelos órgãos de governo da Líbia são imprecisas porque, desde 2011, o país está dividido politicamente entre leste e oeste —o líder do leste não é reconhecido pela comunidade internacional.

Mais cedo, o chefe de grupo de ajuda humanitária do Crescimento Vermelho divulgou que os mortos em decorrência das chuvas seria de 150 e poderia chegar a 250. Agora, o chefe do governo oriental disse que o total de vítimas fatais seria de 2.000 pessoas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram a Líbia no último final de semana deixaram pelo menos 2.000 mortos, segundo estimativa divulgada pelo governo de Osama Hamad, nesta segunda-feira (11).

