Chuvas provocam transbordamento de córregos na capital paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas que atingiram São Paulo no fim da tarde deste domingo (16) provocaram o transbordamento de córregos na zona leste da cidade. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), transbordaram os córregos do Lajeado, no Itaim Paulista, e do Rio Verde, em Itaquera. As informações são da Agência Brasil.

Na zona sul, no bairro do Ipiranga, os córregos do Ipiranga e Moinho Velho quase transbordaram.

Ainda segundo o serviço municipal, o Rio Aricanduva, na Vila Formosa, também ficou próximo do limite, na região próxima ao Shopping Aricanduva.

A previsão é que o tempo continue instável e chuvoso nas próximas horas.