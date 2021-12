Chuvas na Bahia voltam a causar estragos e número de desabrigados e desalojados sobe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As chuvas voltaram a causar estragos no interior da Bahia. Desde a última quinta-feira (23), prefeituras de várias cidades vêm alertando para o aumento no nível dos rios. Nesta sexta-feira (24), alguns municípios voltaram a sofrer com alagamentos e interdições. Em alguns locais moradores precisaram se locomover utilizando barcos. Ao todo, a Defesa Civil informou que há 66 cidades em situação de emergência.

As chuvas retornaram com força na última quinta-feira. Com isso, subiram os números de desabrigados e desalojados. Até a tarde desta sexta, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec) e as prefeituras dos municípios atingidos contabilizaram 4.185 desabrigados e 11.260 desalojados.

O número de feridos subiu para 286 e a população total atingida chega a 378.286. Desde o início do mês, 17 pessoas morreram em decorrência dos estragos causados pelas tempestades.

"É importante ressaltar que estes números sempre irão sofrer mudanças. Desta vez, o aumento também ocorreu porque, felizmente, as pessoas estão entendendo a necessidade de sair das suas habitações, que estão situadas em áreas de risco, e procurarem abrigos oferecidos pelas prefeituras ou casas de parentes e amigos quando chove", explicou o superintendente da Sudec, coronel Miguel Filho.

Em Medeiros Neto, o avanço das águas dos rios Água Fria e Itanhém começou no início da semana e ontem inundou o centro da cidade e moradores usaram canoas para atravessar as ruas. Outros municípios como Conceição do Jacuípe, Feira de Santana, Pedrão, Eunápolis também registraram inundações na véspera de Natal.

Em comunicado, a Prefeitura de Eunápolis informou que "a defesa Civil está acompanhando e monitorando áreas de risco; maquinários tem sido usado para o escoamento das águas; canos e tubulações foram destinados para vazão do acúmulo de água na Lagoa do Vivendas Costa Azul, e em outros locais da cidade". "Ninguém imaginava um Natal nestas condições climáticas", disse a prefeita Cordelia Torres (DEM-BA).

ESTRADAS ALAGADAS

Em Ibitupa e Ibicuí as chuvas também deixaram estradas inundadas e há interdições em alguns trechos, como mostram registros compartilhados nas redes sociais.

Nesta sexta-feira, o tráfego de veículos foi liberado na ponte que dá acesso a Prado, na BA 001. A recomposição da cabeceira da ponte, que rompeu há duas semanas devido às chuvas, ainda está em andamento.

Outra rodovia que sofreu com as chuvas nesta sexta foi a BR 489. O KM 02 da rodovia, entre Itamaraju e Prado, foi interditado devido ao grande volume de água registrado no local.