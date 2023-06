Chuvas já provocam alagamentos no litoral norte de SP

Um alerta emitido pela Defesa Civil de São Paulo apontou que a Baixada Santista, os litorais norte e sul e o Vale do Ribeira são pontos com previsão de chuva forte e contínua ao longo do dia.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chuvas intensas que atingem o estado de São Paulo causam alagamentos em partes do litoral norte, inclusive no município de São Sebastião, que há três meses registrou 64 mortes por causa de fortes temporais.

