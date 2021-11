Chuvas em Belo Horizonte geram risco de desabamentos no fim de semana

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Na manhã deste sabado (20), a Defesa Civil de Belo Horizonte, em Minas Gerais, emitiu um aviso sobre o risco de desabamentos gerado pela expectativa de chuvas fortes durante o fim de semana. O alerta é válido até segunda-feira (22).

"Em virtude do volume das chuvas previstas para as próximas 48 horas, existe a possibilidade de risco geológico moderado", disse o órgão. "Atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos", completou.

A Defesa Civil da cidade mineira também publicou dicas do que os cidadãos podem fazer caso haja desabamentos. Entre elas estão colocar calhas no telhado das casas e consertar, de forma preventiva, reservatórios e caixas d'água.

Além disso, os moradores de Belo Horizonte não devem, ao longo de todo o ano mas especialmente sob alerta, jogar lixos em encostas, despejar águas ou esgoto em barrancos e fazer queimadas.

Caso haja "trinca nas paredes, água empoçando no quintal ou minando na base do barranco, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo e inclinação de poste ou árvore", a orientação é que os residentes da capital liguem imediatamente para o 199, número da Defesa Civil de Belo Horizonte.