Chuvas deixam São Paulo em estado de atenção para alagamentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas deste domingo (25) deixaram toda a capital paulista em estado de atenção para alagamentos, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão ligado à prefeitura.

No começo desta tarde, as pancadas mais intensas estão concentradas nos bairros do Butantã, Centro, Ipiranga, Vila Prudente e Mooca.

De acordo com o CGE, a capital tem pelo menos dois pontos de alagamento intransitáveis: um na praça da Bandeira, na região central, e outro na avenida 23 de Maio, na altura do viaduto General Euclides Figueiredo, nos dois sentidos da via.

No decorrer do domingo, o tempo permanece instável, com pancadas que se alternam com períodos de melhoria.

A semana começa com temperaturas em elevação, mas as pancadas de chuva devem voltar no período da tarde. Na segunda (26), a mínima fica em 17ºC, e a máxima pode superar os 29ºC. Na terça, os termômetros variam entre 18º e 28ºC, segundo o CGE.