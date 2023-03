Chuvas deixam mais de 5.000 famílias desalojadas em Rio Branco

Com estradas alagadas e um trecho da BR-364 fechada, o governo disponibilizou ainda areonaves para o transporte de pacientes. Uma mulher de 54 anos, com diagnóstico de AVC (acidente vascular cerebral), teve que ser deslocada de Sena Madureira para Rio Branco em um helicóptero.

A situação de emergência libera órgãos e entidades da administração pública do estado para realizar despesas necessárias para instalação e manutenção de abrigos, fornecimento de insumos, suporte logístico e as demais medidas urgentes.

A cheia no rio Acre e o transbordamento de sete igarapés atingiram 36 bairros da capital. Na noite de sexta, o nível de medição do rio estava em 16,5 metros, acima da cota de alerta (13,5 metros) e também da cota de transbordamento (14 metros). A previsão era de mais chuvas na região.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.