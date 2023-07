Chuvas deixam 27 mil pessoas fora de casa em Pernambuco e Alagoas

Em Pernambuco, subiu para 15 o número de cidades em situação de emergência devido ao volume de chuvas nos últimos dias. Todas são localizadas na zona da mata sul, próximas à divisa com Alagoas. No sábado (8), o estado emergencial já havia sido decretado para 12 cidades.

A prefeitura disse que "as fotos capturaram o momento em que ela estava efetivamente trabalhando e prestando auxílio àqueles que mais necessitam, agindo diante do cenário de desespero em que os moradores se encontravam". Na cidade, houve deslizamento de barreira e uma casa desabou.

Estão em emergência as cidades de Atalaia, Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Branquinha, Capela, Cajueiro, Colônia Leopoldina, Coqueiro Seco, Flexeiras, Ibateguara, Jacuípe, Joaquim Gomes, Maragogi, Marechal Deodoro, Matriz de Camaragibe, Murici, Passo de Camaragibe, Paulo Jacinto, Paripueira, Penedo, Pilar, Quebrangulo, Rio Largo, Satuba, São José da Laje, Santana do Mundaú, São Luís do Quitunde, São Miguel dos Campos, São Miguel dos Milagres, União dos Palmares e Viçosa.

O município com mais desabrigados é Murici, a 48 quilômetros de Maceió, com 900 pessoa nesta situação. Marechal Deodoro, a 28 km da capital, tem o maior número de desalojados, 3.490.

Ao todo, 3.650 pessoas estão desabrigadas (ou seja, deixaram as suas casas definitivamente) - e 21.662 estão desalojadas (fora de casa temporariamente) no estado.

A situação é mais crítica em Alagoas, com 25,3 mil pessoas fora de casa, de acordo com a Defesa Civil. O governo estadual decretou emergência para 31 cidades durante 180 dias.

