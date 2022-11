Chuvas abrem cratera e tráfego é interrompido na BR-101 em Aracruz (ES)

BELO HORIZONTE, MG, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo provocaram a abertura de uma cratera na BR-101 em Aracruz nesta terça-feira (29). O trânsito foi interrompido e não há previsão de liberação, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.

Já a Eco101, concessionária da rodovia, informou que deu início as obras de recuperação do trecho e que a expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em 72 horas. A empresa orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas.

"Devido a complexidade do evento, a Eco 101 mobilizou todos os esforços e equipes se deslocaram imediatamente para avaliar as intervenções no local", diz o comunicado.

A BR-101 percorre praticamente toda a costa leste do país e é um importante corredor de transporte de cargas. Vídeos e fotos postados nas redes sociais mostram que a pista cedeu em ambas as laterais.

A chuva, que começou ainda no fim de semana, também provocou desabamento de casas, alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de barreiras em vários municípios.

Nesta terça, em Aracruz —cidade com maior volume de chuva nas últimas 24 horas— o muro de uma residência desabou e a família foi orientada a sair da casa para casa de parentes ou vizinhos.

Algumas residências foram alagadas na Vila do Riacho e a escola foi disponibilizada para abrigo. Também foi registrado o rompimento de uma barragem de grande porte.

No final da tarde desta terça, a Defesa Civil do Espírito Santo informou que mais de 450 pessoas estavam fora de casa devido às ocorrências causadas pelo volume de água —só em Aracruz são 234.

Segundo o boletim, 305 pessoas estão desalojadas nas cidades de Afonso Cláudio, Cariacica, Fundão, Pedro Canário, Vargem Alta, Vila Pavão, Santa Leopoldina, Sooretama, São Mateus e Aracruz.

Em relação ao número de desabrigados, são 151 nos municípios de Cariacica, Linhares, Vila Pavão, João Neiva, São Mateus e Aracruz. Algumas cidades têm desalojados e desabrigados.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, a previsão para esta quarta-feira (30) indica condições favoráveis para chuvas na maioria das regiões, e ainda podem ocorrer volumes de chuva expressivos em pontos isolados.

Em entrevista coletiva, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, disse que foram montadas estruturas para fazer a gestão e manejo de desastres locais em Aracruz e Linhares, na Região Norte e Cariacica, na Grande Vitória.

O Espírito Santo recebeu alerta laranja do Inmet, o que indica perigo de chuva intensa e ventos costeiros com variação de 60 a 100 km/h.

CHUVA EM MINAS

Minas Gerais também vem registrando chuvas intensas. No final de semana as regiões dos vales do Jequitinhonha, Mucuri e leste — que faz divisa com o Espírito Santo — foram as mais afetadas, segundo a Defesa Civil do estado.

"A situação se agravou na cidade de Bom Jesus do Galho, onde tivemos um óbito, um senhor de 71 anos que veio a falecer levado pela enxurrada", afirmou o coordenador-adjunto de Defesa Civil, Sandro Corrêa em vídeo divulgado pela pasta. O corpo foi localizado na madrugada de domingo (27).

Há previsão de mais chuvas para todo o estado de Minas Gerais.

"Pedimos às pessoas que tomem muito cuidado. Existe a possibilidade de encharcamento do solo. Isso pode provocar situações adversas principalmente nas residências. As pessoas, observando estufamento de piso, frestas nas paredes, inclinação de árvores e postes, chamem os bombeiros, a Defesa Civil", alertou Corrêa.