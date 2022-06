Chuva volta a atingir Recife, alaga ruas e causa deslizamento de barreira

O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã de sexta, o corpo da última desaparecida após os desastres provocados pelas recentes chuvas em Pernambuco. Com isso, o número de mortos nos temporais no estado subiu para 128.

Às 17h, a CTTU (Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife) ainda contabilizava duas vias com pontos inundados.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o deslizamento de uma barreira foi registrado no começo da tarde no Córrego do Boleiro, bairro de Nova Descoberta, zona norte do Recife.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.