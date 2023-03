Chuva provoca seis mortes e deixa famílias desabrigadas no Maranhão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trinta e três cidades do Maranhão estão em situação de emergência devido às fortes chuvas que atingem o estado há uma semana. Segundo o Corpo de Bombeiros, há 399 famílias desabrigadas e 339 desalojadas. Seis pessoas morreram por causa de deslizamentos e enchentes.

Em Santa Luzia, a 295 km de São Luís, um deslizamento de terra matou duas pessoas. Em Açailândia, a 565 km da capital, um carro foi arrastado pela enxurrada e três pessoas morreram. A sexta morte ocorreu em Arame, a 303 km de São Luís, onde uma mulher foi eletrocutada dentro de casa depois de um deslizamento.

Em Açailândia, familiares das vítimas que estavam no carro arrastado encontraram no sábado (18) dois corpos e acionaram os bombeiros. O terceiro corpo foi localizado há 100 metros do veículo.

Nos municípios de Barra do Corda e Santo Antônio dos Lopes foram registrados rompimentos de açudes, o que provocou alagamentos.

Equipes dos bombeiros, prefeituras, Defesa Civil e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social realizam uma operação para ajudar as vítimas no interior do Maranhão. Até o momento foram enviadas 450 cestas básicas, 700 garrafões de água e 600 colchões.

As cidades em situação de emergência são Afonso Cunha, Alto Alegre do Pindaré, Arame, Barra do Corda, Barreirinhas, Buriti, Conceição do Lago-Açu, Coroatá, Esperantinópolis, Governador Nunes Freire, Graça Aranha, Itaipava do Grajaú, Lago da Pedra, Jenipapo dos Vieiras, Joselândia, Lago da Pedra, Paço do Lumiar, Pedreiras, Pinheiros, Poção de Pedras, Raposa, Santa Inês, Santa Luzia, Santo Antônio dos Lopes, São Benedito do Rio Preto, São Luís, São Luís Gonzaga, São João do Caru, São José de Ribamar, Trizidela do Vale, Tuntum, Viana e Zé Doca.

O Governo do Maranhão realiza um levantamento dos danos causados pelas chuvas em rodovias do estado. Elas serão incluídas em um plano de recuperação.

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, prestou solidariedade às famílias atingidas pelas enchentes e deslizamentos. "Lamento muito pelas vítimas fatais", disse.

Segundo Dino, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou que o governo federal apoie o estado.

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, visitará as áreas atingidas pelas chuvas nesta terça-feira (21) ao lado do secretário nacional da Defesa Civil, Wolnei Wolff.

"Vamos visitar as áreas atingidas pelas chuvas, conversar com prefeitos e garantir todo o atendimento necessário à população", afirmou nas redes sociais.