Chuva provoca morte de quatro mulheres em cachoeira no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro mulheres morreram após um grupo que estava em uma cachoeira ser surpreendido por uma forte chuva em Lavrinhas, no interior de São Paulo, no começo da tarde deste domingo (12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras 16 pessoas foram socorridas em um local de risco e levadas para outro seguro.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), três das vítimas, de 22, 29 e 74 anos, morreram no próprio domingo. O corpo de uma jovem de 21 anos foi encontrado na manhã desta segunda-feira (13).

As buscas foram realizadas por bombeiros da vizinha cidade de Cruzeiro e por equipes da Defesa Civil de Lavrinhas e de Cruzeiro. Um drone foi utilizado na operação desta segunda-feira.

Segundo os bombeiros, as pessoas estavam em uma cachoeira, na cabeceira do rio do Braço, quando foram surpreendidas pelo rápido aumento do nível da água em razão da chuva na região de Guaratinguetá.

Todas as pessoas estavam em uma excursão no local, quando houve uma tromba d'água —nuvem funil que se prolonga até tocar a superfície da água—, conforme disse a SSP em nota, na manhã desta segunda.

Mais tarde, José Henrique Bonci Nunes, coordenador da Defesa Civil de Lavrinhas, disse que o que houve foi uma cabeça d'água, fenômeno em que um grande volume de chuva cai em partes superiores do curso d'água.

O local onde ocorreu o acidente é um ponto turístico na região da Serra da Mantiqueira. Com cachoeiras e corredeiras, Lavrinhas atrai visitantes paulistas e de Minas Gerais nos fins de semana. A cidade fica a 233, km de São Paulo.

De acordo com os bombeiros, o acidente foi em um rancho particular. A Prefeitura de Lavrinhas lista em seu site dez locais privados que funcionam como pontos de turismo rural.

SEMANA CHUVOSA

Em suas redes sociais, a Defesa Civil do estado fez alerta de chuvas em várias regiões paulistas na tarde deste domingo.

Na capital paulista, ao menos quatro pessoas ficaram feridas e precisaram ser socorridas por causa de um deslizamento de terra na região da Brasilândia, na zona norte da cidade, também segundo os bombeiros.

A rápida pancada de chuva da tarde deste domingo deixou bairros do centro e das zonas leste, oeste e norte em estado de atenção, mas sem pontos intransitáveis, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

Após um fim de semana de calor —a temperatura deste domingo alcançou 34ºC na cidade— e de baixa umidade do ar, o paulistano deve se preparar para uma semana chuvosa e para riscos de alagamentos.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), deverá começar a chover na tarde desta segunda na cidade de São Paulo e a instabilidade está prevista para seguir nos próximos dias.

A temperatura, com máxima prevista para 31ºC nesta segunda, ainda continuará alta, mas poderá cair ao longo da semana. A chuva também deverá apertar.

De acordo com o Inmet, o céu estará com muitas nuvens. "Isso porque passarão sobre o estado instabilidades atmosféricas com pressão mais baixa, onde ocorre ondulação do fluxo de ventos", diz o instituto em nota.

Segundo Thomaz Garcia, meteorologista do CGE, a chuva deverá ter intensidade maior na quarta (15) e quinta (16), por causa da passagem de uma frente fria pelo litoral. "Nestes dois dias poderemos ter uma esfriada", afirma.

De acordo com o Inmet, na quinta, a temperatura deverá oscilar entre 19ºC e 24ºC na cidade de São Paulo.

Garcia diz que a chuva desta semana é típica desta época do ano, às vésperas do verão, que começa no próximo dia 21. "Calor e umidade vão formar essa chuva de segunda e terça-feira", afirma o meteorologista do CGE.

Em boletim neste domingo, o CGE alertou que por causa da previsão de pancadas de forte intensidade e com rajadas de vento, do meio para fim da tarde desta segunda, podem ocorrer alagamentos.

Segundo Garcia, o fenômeno climático La Niña, que ocorre nesta primavera e deverá continuar no verão, traz irregularidade na chuva. "Em algumas semanas chove e em outras, não", afirma. "E temos o frio tardio que observamos desde setembro", diz, sobre dias frios da semana passada.