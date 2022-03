Chuva forte provoca alagamentos e encobre carros na zona leste de SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A zona leste de São Paulo enfrenta alagamentos na tarde desta segunda-feira (14) após o registro de chuvas intensas na cidade. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura da capital paulista emitiu alertas de atenção em diversos pontos durante a manhã. Eles foram suspensos às 16h48 em toda a capital, quando três pontos de alagamento ainda estavam ativos, um deles, intransitável, na Av. Padre Sena Freitas, na Penha.

Imagens obtidas pela TV Bandeirantes mostram que carros ficaram submersos na região de Arthur Alvim, além de comércios que ficaram completamente alagados. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, até as 17h40 desta segunda, 41 chamados para quedas de árvores foram atendidos, assim como 7 de desabamentos e 27 de pessoas ilhadas. Não houve vítimas em nenhuma das ocorrências.

Ainda no início da tarde desta segunda, o corpo de um jovem de 21 anos identificado como Diogo Viveiros foi encontrado nas proximidades do Rio Aricanduva. O jovem tinha desaparecido após ser levado por uma enxurrada na manhã do sábado (12). De acordo com a Band, outro corpo, de um rapaz de 25 anos, também foi encontrado na capital. Não há informações sobre a identidade dele.

Em Guarulhos, na Grande São Paulo, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para resgatar crianças ilhadas em uma escola.

Chuvas intensas devem marcar este início de semana em diversos estados do Brasil. Áreas de instabilidade permanecem ativas no Norte, Centro-Oeste e Nordeste do país. Além disso, uma circulação de ventos reforça a nebulosidade sobre São Paulo e Minas Gerais, gerando alerta laranja e amarelo também para a região Sudeste.

Em São Paulo, um sistema de baixa pressão atmosférica próximo à costa do estado vai influenciar na formação de nuvens carregadas. Além disso, a região centro-leste fica em estado de alerta para o risco de temporais. A Climatempo ainda anunciou o risco de alagamentos, deslizamentos de terra e enchentes de córregos e rios nesta segunda, devido à intensidade das chuvas no estado.

As mudanças vão ajudar a diminuir as temperaturas, inclusive na capital. A máxima deve ficar em torno de 26ºC e 27°C na capital, até quinta-feira (17), em um sobe e desce nos termômetros neste fim de verão.