Chuva faz rio subir e 4 trabalhadores ficam ilhados por horas em SC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro trabalhadores de uma lavoura na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (3) após passarem a noite ilhados na plantação.

O grupo chegou ao trabalho, na localidade de Vargem do Braço, na manhã de segunda (2), mas não conseguiu sair do local porque o nível do rio que corta a propriedade subiu abruptamente após chuvas.

Um alerta vermelho foi emitido para a região por causa de tempestades. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o estado de saúde de uma das vítimas, que usava remédios controlados para diabetes, preocupava a corporação. No momento do resgate, porém, todos tinham estado de saúde estável.

Um vídeo do momento em que um bote foi usado para retirar as vítimas do local foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros. Nas imagens, é possível ver a força do rio, que impediu que os lavradores voltassem a pé para casa.

CHUVA TRAZ TRANSTORNO EM SC E RS

Na cidade de Bom Jesus, a 106 quilômetros de Florianópolis, três pontes ficaram submersas pela água do Rio Cerquinha, Rio Moraes e do Rio Touros, que também registraram aumento de nível por causa das chuvas.

O transporte escolar da região foi suspenso por risco de acidentes. A Defesa Civil afirmou que está em alerta e distribuiu lonas para moradores de casas localizadas em áreas de risco.

No Rio Grande do Sul, a ponte que liga as cidades de Cotiporã e Bento Gonçalves ficou coberta pelo Rio das Antas. O tráfego de veículo foi suspenso na região até que o nível da água do rio diminua.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina divulgou uma série de dicas de segurança nas redes sociais para pessoas em áreas alagadas. Entre elas, estão desligar o quadro de luz das residências; levar crianças e idosos para locais seguros e evitar caminhar em áreas alagadas por causa do risco de choque elétrico.

MAU TEMPO NO SUL DO BRASIL

As fortes chuvas que atingem a região são resultados de um ciclone extratropical que pode levar chuvas de até 300 milímetros, raios e ventos de até 130 km/h até o fim de semana na área de litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

De acordo com o MetSul, em algumas localidades — especialmente do Norte e litoral de Santa Catarina —, a previsão é ainda mais preocupante, com chuvas da ordem de 300 mm a 500 mm até quinta-feira (5), ou seja, entre quatro ou cinco vezes o esperado para todo o mês de maio.