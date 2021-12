Chuva em SP afeta 60 voos do aeroporto de Guarulhos

Com um dos pedestais que organizam as filas, o homem quebrou a placa de proteção de um guichê. Uma impressora também foi danificada.

No início de novembro, um casal depredou guichês da Gol, também no aeroporto de Guarulhos, após desentendimento com funcionários da empresa.

A GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, afirma que as partidas e chegadas de aviões foram impactadas temporariamente, mas que as atividades já estão normalizadas.

Segundo a Latam, houve um alagamento da subestação elétrica, que acabou gerando queda do sistema de balizamento (iluminação) do aeroporto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.